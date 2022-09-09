شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين كينر تنضم للجزء الثانى من Joker بدور سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الممثلة كاثرين كينر إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Joker، الذى سيطرح تحت اسم "Joker: Folie a Deux" في دور سري، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".



كاثرين كينر

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الجزء الثاني من فيلم Joker خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يقوم المخرج تود فيليبس بإخراج فيلم "Joker: Folie à Deux" بعد إخراجه فيلم "Joker"، كما شارك في كتابة العمل مع المؤلف سكوت سيلفر.

كما كشفت عدة تقارير أجنبية عن بعض التفاصيل الجديدة التى أزيل عنها الستار والخاصة بالجزء الجديد من الفيلم الشهير Joker للنجم العالمي خواكين فينيكس، الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي عن دوره فى الفيلم الذى اكتسح شباك التذاكر.

ووفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي، فإن فينيكس الذى حصل على مكافأة وصلت لـ20 مليون دولار بعد نجاح الفيلم الشهير في 2019، سيعود لتجسيد شخصية الجوكر من جديد في الجزء الثاني المقرر طرحه في 4 أكتوبر 2024 أي بعد خمس سنوات بالتحديد من عرض الجزء الأول.

فيلم "Joker" حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث حقق أكثر من مليار دولار مقابل ميزانية قدرها 62.5 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك حصل الفيلم على 11 ترشيحًا لجائزة الأوسكار وفازت مرتين، حصدها فينيكس بعد الراحل هيث ليدجر في الفوز بجائزة الأوسكار عن أدائه بصفته عدو باتمان.