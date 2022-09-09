شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يعقد قرانه بحضور نجوم الفن وأمير كرارة والسقا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان إسلام جمال بعقد قرانه، داخل أحد فنادق منطقة أكتوبر، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، حيث حرص على الحضور كل من الفنان أمير كرارة، وأحمد السقا، ودياب وعمر السعيد، وبالإضافة إلى عدد كبير من الأصدقاء والأهل والأقارب.

وافتتح الحفل بفقرة من الألعاب النارية تحت قيادة أحمد عصام، بالإضافة إلى شو من عازفى الطبول.

يشار إلى أن إسلام جمال شارك فى بطولة مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، ، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



عقد قران إسلام جمال



عقد قران إسلام جمال



عقد قران إسلام جمال



عقد قران إسلام جمال