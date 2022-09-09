شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى تحيى حفلا غنائيا فى الأردن بختام جولتها العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة مسار إجبارى لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى العاصمة الأردن عمان، وذلك مساء الأحد 25 سبتمبر بعد غياب أكثر من 3 سنوات منذ آخر حفلاتها فى عمان وذلك عبر سهرة غنائية يحتضنها مسرح المدرج الروماني.

وتأتى هذه الإطلالة فى ختام جولة حفلات مسار إجبارى فى العالم العربى بعد حفلتها فى السعودية وسلسلة حفلاتها فى القاهرة والإسكندرية، التى أعقبت نجاح أولى جولاتها الأوروبية فى برلين وباريس وبلجيكا، وتحتفل الفرقة المصرية مع محبيها فى الأردن بألبومها الغنائى الجديد "نص الحاجات".

مسار إجبارى تعد من أقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.