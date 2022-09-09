شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من حفل زفاف الفنان إسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الآن الفنان إسلام جمال بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة أكتوبر، ومن المقرر أن يحيي حفل الزفاف عدد من نجوم الغناء والفن، وننشر أول صور من حفل الزفاف.









وقال مؤخرا الفنان إسلام جمال لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية لما حققه مسلسل "راجعين يا هوى" من نجاح كبير على المستوى الجماهيرى والمستوى النقدى، خاصة أن العمل حظى بمشاهدة كبيرة في موسم رمضان المنصرم، مشيرًا إلى أن المسلسل كانت به مقومات للنجاح آبرزها السيناريو المتماسك فنيًا وحدثيًا، بالإضافة إلى قوة الأداء التمثيلى لكل نجوم المسلسل، موضحًا أن المسلسل تناول إعادة النظر فى لم شمل العائلات، فضلاً عن أن العمل أحتوى على فكرة تنبيه مباشر للخلافات الأسرية وعدم الخوض فيها من أجل المال، حيث تبنى المسلسل فكرة "أن المال مش كل حاجة".

وأضاف إسلام، أن شخصية "مدحت أبو الهنا" التي قدمها في المسلسل، هي شخصية طيبة ورزينة في نفس الوقت، ولا يركض وراء المشاكل سواء الأسرية أو العملية، مشيراً إلى أنه قدم الشخصية بطريقة بسيطة كان هدفها الهدوء والرزانة في التعامل مع عمه "بليغ أبو الهنا"، حيث أن الهدف الرئيسى من الشخصية هو بث رسالة إلى الأطفال الصغار والشباب، أن العائلة هي أهم شيء لدى المرء في حياته.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.