شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 12 نجمة جسدت شخصية الملكة اليزابيث الثانية فى السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن شديد أصاب العالم بأكمله خلال الساعات الماضية بعد أن أعلن قصر باكنغهام مساء أمس، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز الـ 96 عامًا، بعد مسيرة حافلة و70 عامًا من حكم البلاد.

وكان للملكة إليزابيث نصيبًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والدرامية، على مدار سنوات طويلة حيث تم تجسيد شخصيتها أو التطرق لسيرتها الذاتية في أكثر من عمل فني، وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الفنانين العالميين الذين قاموا بتجسيد شخصية الملكة اليزابيث.

هيلين ميرين

قامت الفنانة هيلين ميرين بتجسيد شخصية الملكة اليزابيث في فيلم The Queen، ببراعة شديدة وحصلت وقتها على العديد من الإشادات، كما رشحت ميرين وقتها لأكثر من جائزة، وحصلت على أكثر من جائزة منهم جائزتي الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل ممثلة.

وتناول الفيلم الأحداث التي تلت وفاة الأميرة ديانة، وهو من إنتاج عام 2006، وشارك في بطولة الفيلم كل من: هيلين ميرين، ومايكل شين، وجيمس كرومويل، تأليف بيتر مورجان، إخراج سيتفن فريزر.



هيلين ميرين

Claire Foy

أما الفنانة Claire Foy برعت بشدة في تجسيد حياة الملكة إليزابيث الثانية بعيدًا عن الحياة السياسية خلال أحداث The Crown، والذي يعد واحدًا من أهم الأعمال التي تحدثت عن علاقة الملكة بشقيقتها الصغرى، وعن التوتر الشديد الذي عاشته، ومناقشة العلاقة بين التاج والحكومة والكنيسة والأسرة، وفاز العمل بأفضل مسلسل من جولدن جلوب، كما فازت بطلة العمل كلير فوى، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه.



Claire Foy

أوليفيا كولمان

قدمت أوليفيا كولمان الحائزة على الأوسكار دور الملكة إليزابيث الثانية في الموسمين الثالث والرابع من مسلسل The Crown ، وفازت بجائزتي Emmy وجائزة Globen Globe عن دورها كملكة.

إيميلدا ستونتون

قدمت إيميلدا ستونتون دور الملكة إليزابيث الثانية في الموسمين الخامس والسادس منThe Crown

نيف كامبل

وجسدت دورها الفنانة نيف كامبل في فيلم المحاكاة الساخرة Churchill: The Hollywood Years وتم عرضه عام 2004

Sarah Gadon

قدمت النجمة Sarah Gadon شخصية الملكة اليزابيث خلال أحداث فيلم A Royal Night Out، وذلك قبل توليها الحكم، ودارت أحداث الفيلم في عام 1945، حيث انضمت الأميرة إليزابيث إلى شقيقتها مارجريت لاحتفال معها بعد قبول قوات الحلفاء رسميا الاستسلام الكامل وغير المشروط لألمانيا بعد هزيمتها القاسية خلال الحرب العالمية الثانية.

الفيلم من تأليف تريفور دي سيلفا وكيفن هود، وإخراج جوليان جارولد، بطولة، سارة جادون وبيل باولي وإميلي واتسون، وغيرهم.



Sarah Gadon

ستيلا جونيت

وفي عام 2021 قامت الفنانة ستيلا جونيت بتجسيد شخصية الملكة في فيلم "سبنسر - Spencer "، وتناول الفيلم قصة السنوات الأخيرة للأميرة ديانا وعلاقتها بزوجها الأمير تشارلز، من بطولة كريستين ستيوارت في دور الأميرة ديانا، وجاك فارثينج في دور الأمير تشارلز.

إيما طومسون

كما جسدت الفنانة إيما طومسون شخصية الملكة إليزابيث الثانية في الدراما التلفزيونية "Walking the Dogs"، ويروي الفيلم التلفزيوني لعام 2012 اقتحام قصر باكنجهام الشهير الذي خطط له مايكل فاجان في عام 1982، حيث اقتحم هذا الشخص البريطاني القصر ودخل غرفة نوم الملكة أثناء نومها.



إيما طومسون

كريستين سكوت توماس

قامت الفنانة كريستين سكوت توماس بدورها في مسرحية The Audience وتشاركت مع هيلين في تقديم نفس الدور، تولت توماس الدور في عام 2015 في مسرح أبولو بلندن وتم تعيينه من قبل الملكة إليزابيث الثانية

جين ألكسندر

قامت الممثلة جين ألكسندر الحائزة على جائزة إيمي وتوني بدور البطولة في دور الملكة إليزابيث الثانية في فيلم William & Catherine: A Royal Romanc "ويليام وكاثرين: الرومانسية الملكية" عام 2011

ماجي سوليفان

قدمت ماجي سوليفان دور الملكة إليزابيث الثانية في فيلم عام 2018 "Harry & Meghan ، A Royal Romance" وتكملة 2019 ، "Harry & Meghan ، Becoming Royal".

روزماري ليتش

وقامت النجمة البريطانية الراحلة روزماري ليتش بتجسيد دور الملكة إليزابيث الثانية في فيلم Margaret عام 2009، والذي تدور أحداثه حول رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر.