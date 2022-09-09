شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وشاكوش وحمو بيكا يجتمعون فى حفل غنائى بالكويت.. 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الثلاثى مطربى المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا في حفل غنائى في الكويت يوم 6 شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم الثلاثى باقة متنوعة من أغانيهم التي يحبها الجمهور.

وفى وقت سابق من الشهر الماضى، طرح المطرب عمر كمال، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "اليوم يومك"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "خطة مازنجر"، والتى غناها على طريقة الديو مع الطفل مازن المصرى، والأغنية من كلمات منة عدلى القيعى، وألحان أحمد طارق يحيى، توزيع هانى محروس.

وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر فى إطار كوميدى عائلى، وكانت ياسمين رئيس قد صرحت مسبقًا عن شخصيتها فى الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع فى ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

فيلم "خطة مازنجر" من بطولة ياسمين رئيس، حمدي المرغني، حسام داغر ومحمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

ويغني المطرب عمر كمال الأغنية الدعائية لفيلم "خطة مازنجر"، والأغنية تحمل اسم "هوا النهاردة إيه" من كلمات منة عدلى القيعى وألحان أحمد طارق يحيى.