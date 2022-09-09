فن ومشاهير

أول فيديو لـ إسلام جمال مع عروسه من حفل الزفاف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل الفنان إسلام جمال، مساء اليوم الجمعة، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر أصدقاء لهما عبر موقع "إنستجرام"، فيديو من الاستعداد للحفل، حيث ظهرت فيه العروس وهي في غرفة وضع المكياج، بينما هو إلى جوارها يرقص.

إسلام جمال من مواليد القاهرة في 16 فبراير 1989، عرفه الجمهور من خلال فيلم "نور عيني" الذي شارك فيه مع تامر حسني ومنة شلبي عام 2010، ومثل بعد ذلك في أعمال منها: "المركب، خطة جيمي، ابن حلال، ذهاب وعودة، وش تاني، المغني، سك على إخواتك، قانون عمر، كأنه امبارح، حرب كرموز، الرحلة، كلبش، حكايتي، بركة، قوت القلوب، ختم النمر، والاختيار" وغيرها.

يذكر أن إسلام جمال شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022، في 3 أعمال، وهي : "رانيا وسكينة، راجعين يا هوى، والعائدون".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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