"طعن في الكرامة والشغل خدني".. قصة طلاق ميمي جمال وحسن مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة ميمي جمال، عن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، وكشفت قصة طلاقها وانفصالها عنه ثم عودتهما مرة أخرى.

وقالت ميمي، في لقاء لها ببرنامج "الستات" على قناة "النهار": "حسن كان بيشتغل في مسرحية، وكان بيشارك فيها شباب وبنات بيقدموا استعراضات، وكان في بنت عندها 18 سنة وتدخل كل شوية أوضته وتوريله (المانيكير) وتقوله كاتبه عليه حروف اسمك، وكانت بتلعب عليه، وهو راجل كبير ولقى حاجة غريبة".

وتابعت: "حسن مش جان زي حسين فهمي القمر اللي بيكبر بيفضل قمر، كان راجل عادي".

واستكملت: "كان بيوصلها بالعربية، وركبت معاه مرة أو مرتين، أنا في الوقت ده كنت بشتغل في القاهرة وهو كان في إسكندرية، والبنت اللي كانت بتقطع تذاكر المسرح صاحبتي من زمان هي وأختها، وشافت منظر معجبهاش وكلمتني وطلبت مني أجي إسكندرية، لأني شايفة حاجات مش حلوة، وتستاهل إنك تيجي، وخدت بعضي وروحت إسكندرية".

وتابعت: "في الوقت ده، كانت أمي وبناتي معاه في إسكندرية عشان يصيفوا، وكان مش في البيت وأول ما وصل سألته (وصلت الهانم؟)، فاتصدم وحكيتله كل حاجة، وحاول يعلي صوته علشان أسكت".

وأوضحت: "ما طلبتش الطلاق منه بسبب الموقف ده، وقررت اني أنسى الموقف، وعشان عندي بنات مكنتش عايزة الموضوع بينا يفشل، وسافرت القاهرة ولكن كنت بغلي من جوايا، لأني حسيت اني مخدتش حقي، وتنازلت فيه".

وأكملت: "حسن كان بيخلص مسرح ويروح يقعد مع يونس شلبي وسعيد صالح على القهوة، ويرجع البيت الساعة 7 الصبح، وكان بيحب يلعب كوتشينة في نادي النقابة".

وأضافت: "وصلنا لمرحلة الحب بدأ ينقص بينا، والشغل خدنا، وبدأ يتكلم في حاجات مكنش بيتكلم فيها قبل كدة، وأنا ابتديت أشتغل كتير، ومبقاش اهتمامي بالبيت وبيه كتير، وهو حس بالنقص وحصلت شوية مشاكل واتطلقنا والغلطة كانت غلطتي، وأنا اللي سعيت للرجوع وكلمت سمير خفاجة علشان يرجعنا لبعض".

يذكر أن، ميمي جمال شاركت مؤخرا في مسلسل "وش وضهر" من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، وخاض بطولة العمل إياد نصار وريهام عبدالغفور وإسلام جمال وشريف دسوقي ومحمود قابيل، وعدد من الفنانين.