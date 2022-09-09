هنا الزاهد تظهر أمام البحر.. والجمهور: "أحلى من القمر" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هنا، صورة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "ما شاء الله"، "حلاوتك"، "تجنني"، "قمر"، "أحلى من القمر"، "أحلى حاجة ممكن أصحى وأشوفها".

ويعرض لـ هنا الزاهد بدور العرض السينمائي فيلم "بحبك" بطولة النجوم: تامر حسني، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وغيرهم، تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.

كما ظهرت الفنانة هنا الزاهد كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مكتوب عليا"، الذي عُرض رمضان 2022، مع النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.