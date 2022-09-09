دينا الشربيني: "معملتش تجميل ونفسي أعمل مناخيري بس بترعب من العمليات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في فقرة اعتراف ولا حكم، ضمن فقرات برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، اختارت الفنانة دينا الشربيني، الحكم بدلًا من الاعتراف بشائعة خرجت عليها وكانت حقيقة.

وقالت دينا "بفكر فيه شائعات طلعت كتير اوي"، قبل أن تختار الحكم وهو: أن تردح باللغة الفرنسية، كما رفضت الاعتراف بأن أغنية برج الحوت كتبت لها، واختارت أن تغني مقطع منها.

ونفت دينا خضوعها لأي عملية تجميل، مؤكدة أنها فقط قامت بعمل فيلر وبوتوكس، معترفة

"أنا خوافة جدا بترعب من الحقن، من وأنا عيلة صغيرة كان استحالة حد يديني حقنة، خالي بس اللي يديني الحقنة وكان عندي فوبيا ودي حاجة كويسة الحمد لله كان زمان شكلي غريب".

وتابعت "حد قالي أعمل البوتوكس في التلاتينات عشان العلامات متتركش أثر ومش هتروح، رحت عملت بوتوكس وكان عندي مسلسل مع أستاذ حسين المنباوي ومشهد نايمة في السرير بصحى من الكابوس وبعيط ومخنوقة، عملته 15 مرة، قالي دينا هو فيه مش عارفة ليه تبقي متضايقة، قلتلته أنا متضايقة والله، طلع من البوتوكس مش عارفة أكشر قررت من ساعتها أنه لأ"، واختتمت "طول عمري نفسي أعمل مناخيري بس بترعب من العمليات".

جدير بالذكر أن دينا الشربيني عُرض لها في رمضان 2022 مسلسل "المشوار" مع الفنان محمد رمضان.