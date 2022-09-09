"الكأس والدولارات".. ماذا قال عمرو عرفة عن مباراة الزمالك والهلال و"التيشيرت الجديد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج الكبير عمرو عرفة، على مباراة الزمالك والهلال السعودي المرتقبة بين الفريقين، والتي تُقام مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ونشر عرفة، صورة لـ أحمد سيد زيزو، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "يا رب التيشيرت الجديد بتاع الزمالك يبقى وشه حلو، ويرجع لنا شايل كأس لوسيل والدولارات.. الزمالك، الهلال، كأس لوسيل يا رجال الزمالك".

واستقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الهلال السعودي مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي الزمالك شقيقه الهلال السعودي على ستاد "لوسيل" بقطر عند تمام الساعة 08:00 مساءً في مباراة كأس سوبر لوسيل الودي.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الهلال، كالتالي: حراسة المرمى، محمد عواد. خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي. خط الوسط: أحمد فتوح، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، محمد عبدالغني، سيد نيمار. خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الجزيري.