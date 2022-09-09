"عبلة في ونيس".. لماذا قررت عبير صلاح الهجرة لكندا وترك التمثيل؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة عبير صلاح الدين إنها تعيش في كندا منذ 6 أعوام تقريبا، إذ قررت الهجرة وتغيير شكل حياتها، والابتعاد عن الفن والتمثيل.

وأوضحت عبير في لقاءها ببرنامج كلام الناس المعروض على قناة MBC مصر: "البني آدم لو لقى نفسه الدنيا مقفلة معاه يدور على حاجة تانية كانت في حياته ممكن ربنا رايد إننا نروحها، وأنا دراستي كانت علم اجتماع وعاملة ماجستير في الاجتماع وفن المونولوج في التسعينيات، وسبت فن المونولوج عشان أعمل في مسلسل يوميات ونيس، ورجعت له فترة توقف ونيس وبعدين رجعنا عملنا ونيس الجزء السادس وبعد السابع من 2010 لـ 2015 الدومينو قفلت".

وأضافت "لقيت نفسي مش عارفة اشتغل أي حاجة خالص، بنت خالتي في كندا وأهلي هناك من 35 سنة، فكرت أسافر وأعمل معادلة للشهادات وأكمل دراستي والسنين جريت".

عبير صلاح الدين عُرفت بدورها في مسلسل "يوميات ونيس" بطولة الفنان محمد صبحي، وقدمت خلاله شخصية عبلة أمام الفنان عبدالله مشرف الذي لعب دورها زوجها بالعمل، واستمرت حتى الجزء السابع من العمل قبل أن تعتذر عن عدم تقديم الجزء الثامن.