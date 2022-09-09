"حتى الفراغ بدهم يتقاسموه".. إليسا تتحدث عن الوضع في لبنان وتقارنه ببريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قارنت النجمة اللبنانية إليسا بين الوضع في لبنان والوضع في بريطانيا.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "ببريطانيا.. ما كان في ثانية فراغ، لا بالملكية، ولا بالحكومة".

وتابعت: "بلبنان، بلشو يتخانقوا مين بدو يعمل مدير الفراغ، بين رئيس جمهورية ما بدو يفل، ورئيس حكومة ما رح يخليه يشكّل".

وأضافت: "طيب شو هذه اللعنة اللي عايشينها بهذه البلد.. معقول حتى الفراغ بدهم يتقاسموه، استحوا بقا".

يذكر أن إليسا، تستعد لإحياء حفل غنائي يوم 22 سبتمبر الجاري في القاهرة.

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.

كما طرحت الفنانة إليسا أغنيتها "زهرة من الياسمين" التي تتعاون فيها مع الموسيقار أسامة الرحباني، عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات كمال القبيسي.

ببريطانيا، ما كان في ثانية فراغ. لا بالملكية، ولا بالحكومة.

بلبنان، بلشو يتخانقو مين بدو يعمل مدير الفراغ، بين رئيس جمهورية ما بدو يفل، ورئيس حكومة ما رح يخليه يشكّل.

طيب شو هاللعنة اللي عايشينها بهالبلد؟ معقول حتى الفراغ بدن يتقاسموه؟

استحو بفا