قصة إطلاق الجمهور على بهاء سلطان وصف "الطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدر الفنان بهاء سلطان، تريند مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أسعار حفله الغنائي التي تراوحت بين 300 و500 جنيه، والتي أحياها أمس الخميس، بمحافظة الاسكندرية.

وأشعل "سلطان" حفل الإسكندرية بأغانيه التي عشقها الجمهور، إذ قدم عددا من الأغاني ما بين القديم والجديد.

وأطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقب "الطيب" على بهاء سلطان بسبب أسعار حفله مقارنة بأسعار حفلات باقي الفنانين.

يذكر أن بهاء سلطان انضم مؤخرا إلى شركة روتانا، ويستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ألبومه الأول معها، وذلك بعد فسخ تعاقده مع مكتشفه المنتج نصر محروس.