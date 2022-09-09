شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يصدم كبار أوروبا ويقترب من تجديد عقد لاعبه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة ميلان الإيطالي لفرض الاستقرار داخل الفريق خلال الفترة القادمة من أجل تقديم موسما مشابها للموسم الماضي وتكرار الفوز بمسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم أيضا.

ميلان يستهدف تجديد عقد ساندرو تونالي

وترغب إدارة فريق الروسونيري في تجديد عقد لاعب الفريق ساندرو تونالي من أجل تحصينه بسبب العروض التي تنهال عليه خاصة وأنه أحد اللاعبين الصغار المميزين داخل الفريق الإيطالي.

وكانت قد نجحت الإدارة في وقت سابق في حسم التعاقد مع تونالي صاحب ال22 عاما بشكل نهائي وذلك بعد أن انتهت إعارته للفريق قادما من صفوف بريشيا لتنهي إدارة الميلان الإتفاق مع بريشيا بشأن اللاعب.

ميلان يتوصل لإتفاق كامل مع اللاعب

ووفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الصيفية، فإن ميلان قد توصل بالفعل لإتفاق كامل مع ساندرو تونالي من أجل تجديد عقده حتى 2027 خلال الفترة القادمة.

وأضاف الصحفي الشهير بأن ميلان سيعلن في الوقت الحالي على الوصول لهذا الاتفاق وتوقيع اللاعب على العقود الجديدة للنادي الإيطالي.

حقيقة تفاوض تونالي مع أندية الدوري الإنجليزي في الصيف

وأكد رومانو بأن اللاعب لم يدخل في أي مفاوضات مع أندية الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الماضي كما تردد، بل كان يريد فقط البقاء داخل صفوف ميلان الإيطالي.

يذكر أن تونالي بدأ هذا الموسم مع ميلان وشارك معهم في 5 مباريات مختلفة، نجح خلالهم في صناعة هدف.