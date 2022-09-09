شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل الدورة الخامسة لـ القاهرة للمونودراما بمؤتمر صحفي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة والمهداة لاسم النجم الراحل خالد صالح، مؤتمرًا صحفيًّا غدًا السبت في تمام الخامسة مساءً، في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كُلٌ من رئيس المهرجان المخرج د.أسامة رؤوف وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان منهم النجمة الكبيرة صفية العمري والفنانان القديران لطفي لبيب وإيهاب فهمي وأ.د مصطفى سليم وأ.د عايدة علام، ويقدم المؤتمر الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عبد الناصر.

ويشهد المؤتمر الصحفي تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان، وإعلان أسماء العروض المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب تفاصيل عن فاعليات المهرجان من ورش فنية ومنصة الحكواتي ومونودراما الشاشة، وسوف تعلن إدارة المهرجان خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان ومسابقة مونودراما الشاشة، إلى جانب الإعلان عن بعض تفاصيل حفل الافتتاح والذي سيقام يوم الاثنين 12 سبتمبر.

الجدير بالذكر أن مكرمين الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما هم النجمة لقاء الخميسي والمخرج الكبير خالد جلال والمخرج الألماني ماتياس جيرت، والمهرجان تحت رعاية أ.د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الحالي، ومدير اعلام المهرحان الكاتب الصحفي و الشاعر أحمد زيدان.