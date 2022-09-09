شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة The Queen تنعى الملكة اليزابيث: كانت مثالا للنبلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة البريطانية هيلين ميرين التي لعبت دور الملكة اليزابيث الثانية خلال أحداث فيلم The Queen عن حزنها الشديد برحيل الملكة عن عالمنا، مساء أمس الخميس، كما حرصت على نعيها من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة: "أفتخر أنني اليزابيثية، نحن في حالة حزن على امرأة كانت أو بدون التاج مثالا للنبلاء".



هيلين ميرين

كما قالت هيلين ميرين خلال بيان صحفي: "إنني في حالة حداد وحزن مع بقية بلادي على وفاة ملكة عظيمة، كما أنني فخورة بتسمية نفسي في العصر الإليزابيثي، وإذا كان هناك تعريف للنبل، فقد جسدته إليزابيث".

هيلين ميرين هي ممثلة إنجليزية من مواليد 26 يوليو 1945 ، حاصلة على جائزة الأوسكار 2006 لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم الملكة، كما حصلت على جائزة الإيمي لأفضل ممثلة أربع مرات، عامى 1996 و2007 عن مسلسل المشتبه الرئيسى، وعام 1999 عن فيلم آلام اين راند، وعام 2006 عن مسلسل إليزابيث الأولى.

وحصلت على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثلة عام 2006 عن فيلم الملكة، وأفضل ممثلة في مسلسل قصير مرتين، عام 1997 عن مسلسل الطريدة الخاسرة، وعام 2007 عن مسلسل إليزابيث الأولى، وحصلت على جائزة نقابة ممثلى الشاشة أربع مرات، عام 2001 كأفضل ممثلة ثانوية وأفضل فريق ممثلين عن دورها فى فيلم غوسفورد بارك، وعام 2006 كأفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل إليزابيث الأولى، وكأفضل ممثلة عن دورها في فيلم الملكة.