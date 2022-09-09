"عبلة" في "ونيس" تروي كواليس خلافها مع محمد صبحي: "اتظلمت ومندمتش" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة عبير صلاح الدين، ضيفة على برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، مساء أمس الخميس، وتحدثت عن كواليس خلافها مع الفنان محمد صبحي، وسر اعتذارها عن عدم تقديمها الجزء الثامن من سلسلة أجزاء العمل الشهير "يوميات ونيس"، والذي كانت تلعب فيه دور "عبلة" زوجة "عبدالله" وجسده الفنان عبدالله مشرف.

وقالت عبير "الحقيقة بتزعل لو قلت الحقيقة ناس كتير هتزعل وهتهاجم جامد جدا، محدش هيصدقني المصداقية دايما لما تقارني يقولك يا عم هي كانت مين ده هو اللي عملها، وسمعت ده كتير بس ربنا شاهد وعارف"، وتابعت "أول مرة أقول الكلام ده في برنامج، لما عملنا الجزء السادس، كان بعد 10 سنين رجعنا بعد وفاة سعاد نصر والناس دي كبرت وفيه أحفاد، كان حلو وفيه نجوم كتير جدا عمل رد فعل حلو وكويس، جينا الجزء السابع من وجهة نظري مكانش ينفع نكمله كنا فوق بالسادس وكان لازم نسيب واحنا فوق مننزلش، والسابع كان مط وتطويل وحصل فيه خلافات كتير مش أنا بس".

وأضافت عبير "توقف التصوير في 2009 لمدة 6 أشهر في هذه المدة صورنا جزء وفيه ناس حصل خلاف ما بينهم، وبدون ذكر أسماء اضطرينا نعيد التصوير تاني ببلاش، وفي نفس الوقت مش هتلحقي تعرضي في 2009 في الوقت ده كنت بكتب سيت كوم، بستعد عشان أدخل ومينفعش أدخل وأنا بشتغل المسلسل ودي قوانين محمد صبحي، كملنا الجزء السابع واحنا في شد وجذب وأنا قاعدة في التصوير لقيت الأستاذ بيقولي انتي عايزة تعملي مسلسل افتكرته بيهزر، قلتله اه بعمل حاجة، قال هي عبلة وهتفضل عبلة، وأنا كنت بعمل حاجة تانية خالص بكتب حاجة تانية، بعدها بدأت اطلع صامت وعبدالله بيتكلم وأنا واقفة ساكتة".

وبعد انتهاء تصوير الجزء السابع، ومع بداية التحضير للجزء الثامن، رفضت عبير أن تكون جزءًا من العمل: "لما خلصنا بطلوع الروح قلت مش هعمل الجزء الثامن، الشخصية ناجحة جدا ليه الناس تكرهها"، موضحة "الورق مش بيعلي الشخصية وفيه تدخلات، قلت لأ قعدت من 2010 ولمدة 5 سنين مش بشتغل، وكنت بقدم على برنامج بعد المسلسل ما راح، اتاخد واتعمل بحد تاني خالص وحفاظا على ماء وجههم عشان أنا مسجلاه قالوا فكرة كذا، واتغير السيناريو والحوار، وكل ما أروح في مكان يتوافق على الفكرة اللي مقدماها وبعدين الاقي مفيش حاجة بتحصل".

وأكدت عبير أنها شعرت وقتها بالظلم: "حسيت بظلم، حاولت أعمل مسلسل إذاعي حاجة لرمضان أنا وعبدالله مشرف سجلنا حلقة ومتعملش، عبدالله قالي مش هكمل وكنت صورت التتر على السوشيال ميديا، فجأة الأمور بتتقفل"، مشددة على أنها لم تندم ولم تذهب للاعتذار للفنان محمد صبحي، لأنها لم تر نفسها مخطئة: "اعتذر عن ايه، مغلطتش، أنا مش آلة بدوس على زراير، لازم يكون فيه إحساس بالدور".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل يوميات ونيس تم عرضه في 1994، واستمر في خمسة أجزاء متتالية حتى عام 1998، إلى أن توقف العمل قبل أن يعود في جزء سادس بعنوان "يوميات ونيس وأحفاده" عام 2009، وفي 2010 الجزء السابع "ونيس وأيامه"، وكان الجزء الثامن هو آخر أجزاء العمل وعُرض في 2013 بعنوان "ونيس والعباد وأحوال البلاد".