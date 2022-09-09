محمد هنيدي يظهر أمام المسجد النبوي الشريف.. وهكذا علق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر النجم محمد هنيدي، صورة له ظهر فيها من أمام المسجد النبوي الشريف.

ونشر هنيدي، الصورة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "صلوا على الحبيب المصطفى".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "حياك الله أستاذ محمد"، "يا أهل المدينة عليكم نور، وزدتها نور يا محمد هنيدي"، "منور"، "منور السعودية كلها، تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال"، "ما شاء الله تقبل الله".

وينتظر محمد هنيدي، طرح فيلمه السينمائي الجديد "الجواهرجي" الذي يجمعه مع منى زكي بعد فترة غياب منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

فيلم "الجواهرجي" من بطولة: محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.