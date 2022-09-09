كيف علق نبيل الحلفاوي على المدير الفني الجديد للأهلي ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على استقرار إدارة النادي الأهلي على اختيار المدير الفني الجديد للفريق الذي يتولى المهمة خلفا للبرتغالي سواريش.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ياااه.. أخيرا.. هيجيلنا مدير فني تتاح له فترة إعداد قبل بداية الموسم".

وذكرت تقارير صحفية سويسرية أن مارسيل كولر هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

يذكر أن نبيل الحلفاوي ودع مدرب الأهلي سواريش، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ختام جيد للشباب مع اكتسابهم للثقة بعد التسجيل، ووداع لائق لسواريش بفضل توفيق الشباب، وربما ختام جيد لميكيسوني الذي أظنه أفضل مما حكمت به الكيمياء مع الأهلي، كل موسم وأنتم طيبين".