حجاج عبدالعظيم يحذر من حساب مزيف للمخرج شريف عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حذر الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، من حساب مزيف يحمل اسم المخرج شريف عرفة على "فيسبوك".

ونشر حجاج، الصفحة المزيفة لشريف عرفة، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "يا جماعة احذروا الأكونت ده.. نصب، وليس له علاقة بالأستاذ شريف عرفة".

ويشارك حجاج عبدالعظيم، في بطولة فيلم "13 تموز" بجانب نضال الشافعي، هالة فاخر، نانسي صلاح، شاهين، وعدد من الفنانين، وإخراج معتز حسام، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ومن إنتاج شركة الريماس وإشراف عام عبدالله منصور، ومنتج فني محمود فراشة.

يذكر أن "حجاج" شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "توبة" بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء اليزيد، انتصار وحسن أبو الروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.