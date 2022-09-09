محمد المصري لـ"الخليج 365": لم أتحمس لتقديم "منعطف خطر" في البداية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الكاتب محمد المصري إنه لم يكن متحمسا لكتابة سيناريو وحوار عمل مأخوذ عن فورمات أجنبي، لكن شجعه المنتج محمد مشيش والذي كان لديه بعد نظر، حسب تعبير الأول.

وتابع المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مشيش كان متحمس وكان عنده بعد نظر، كنت بقوله المسلسل الأصلي 2007 كويس جدا بس فيه شيء قديم ومش متأكد إذا كنت عايز أعمل فورمات ولا لأ".

وأضاف "قالي خده اعمل بيه اللي انت عايزه، وخلينا نتحرك، قلتله اخد شهر بدون تعاقد لو وافقتم على ما سأقوم به هيبقى يالا بينا نتحرك فيه. ومن ناحيتي كان السؤال في إطار واسع".

واستكمل المصري "واشتغلنا على إنك تربط المشاهد ويكون عايز يعرف مين اللي قتل، وإزاي يكون العمل قاهري شايل نبض اللحظة والناس ميجلهاش شعور انه فورمات من حاجة تانية، والناس تصدق انه ممكن يحصل في حياتهم"، مشيرًا أنه كان من المقرر تقديم العمل في 20 حلقة، لكنه وجد أن هذا العدد كثير على هذا النوع من الأعمال.

"منعطف خطر" مأخوذ عن فورمات أجنبي، كتب المعالجة له والسيناريو والحوار محمد المصري، إخراج سدير مسعود، بطولة باسل خياط، باسم سمرة، ريهام عبدالغفور، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، خالد كمال، أحمد صيام، تامر نبيل.