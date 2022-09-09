سدير مسعود لـ"الخليج 365": نوعية مسلسلات "منعطف خطر" ليست سهلة ولم نصنع عملا بوليسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج السوري سدير مسعود، عن كواليس تحضيره لمسلسل منعطف خطر، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على منصة شاهد VIP، وشغل مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سدير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت بتفق مع المنتج محمد مشيش على شيء لقيت سيناريو اسمه (الجريمة) لمحمد المصري قالي مشيش هتحبه، بدأت قراءته، وبدأت أهتم ووجدت أن هناك شيء ممكن أعمله منه، وحكيت مع المصري لحد ما وصلنا إزاي نطابق اللي حابب يقوله مع اللي أنا حابب أعمله".

وأضاف ضاحكا: "جئت مصر على أن تكون الزيارة لمدة 10 أيام في 28 أغسطس 2021، ولم أغادرها حتى اليوم"، متابعا "الإخراج لا يتم تعريفه بكلمة أو جملة، ولكن باختصار يمكنني القول إنك تكتب نص موازي للمكتوب ولكن بالصورة وهذا ما حاولت صنعه فترة التحضير ليه وتصويره".

وأكد سدير أن نوعية المسلسلات التي ينتمي لها "منعطف خطر" ليست سهلة، إذ تقوم على إخفاء المعلومات، التي لا يجب أن تصل للمشاهد، وجعله يشعر أن من الممكن أن يكون فلان هو القاتل، ولكن بطريقة غير كلامية "إيحائية"، مضيفا "سؤال من فعل ماذا.. سؤال ملفت للناس على مر العصور".

وشدد على أن فريق عمل "منعطف خطر" لم يكن يصنع عملًا بوليسيا، موضحا "بنسوي عمل درامي بطابع بوليسي وده اللي خلانا نعرف شو عم بنعمل، ده مكانش المحرك لينا نحن كعرب لا نرتبط بعدم وجود مشاعر وأحاسيس، الشيء اللي حركني وجود المشاعر من خلاله قدرت أعرف إن فيه مفاتيح سلملي إياها محمد المصري".

"منعطف خطر" مأخوذ عن فورمات أجنبي، كتب المعالجة له والسيناريو والحوار محمد المصري، إخراج سدير مسعود، بطولة باسل خياط، باسم سمرة، ريهام عبدالغفور، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، خالد كمال، أحمد صيام، تامر نبيل.