بعد مشاركتها في ندوة المرأة والسينما بفينيسيا.. كوثر يونس تنتظر عرض "صاحبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت المخرجة كوثر يونس في ندوة المرأة والسينما ضمن فعاليات النسخة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي بدأت فعالياته قبل أيام، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد "صاحبتي" ضمن أفلام المهرجان.

الندوة اختار لها المهرجان ستة مخرجات من العالم كله للحديث عن المرأة والسينما، وأكدت كوثر في كلمتها أنها تتعجب من محاولة البعض لتصنيف السينما لسينما مرأة وسينما رجل لكن بما أنه تصنيف موجود بالفعل فيجب مناقشته.

وقالت إن المخرجة من حقها تقديم أفلامها وأفكارها مثل الرجل تماما، لكن توجد ظاهرة ملحوظة تؤكد أن المخرجة في الوطن العربي تصنع أول أفلامها ثم تواجه صعوبات في إيجاد إنتاج لأفلامها التالية عكس الرجال، وكشفت هذه الظاهرة عن حاجة المرأة للدعم كي تستمر خصوصا أنها من تقوم بالإنجاب ورعاية الأسرة بجوار عملها من هنا قامت بتقديم رابطة راويات والتي تدعم المخرجات في المنطقة العربية كشبكة تهدف لخلق حالة من التكاتف بين المخرجات العربيات.

وردا على سؤال عن كيفية قدرة المخرجات العربيات على الصمود، قالت كوثر أن عليها التفكير كإنسان بعيدا عن التفكير كرجل وامرأة والبحث عن وسيلة لتقديم السينما التي تحبها.

على صعيد آخر تشارك كوثر بفيلمها الروائي القصير "صاحبتي"، والذي يعتبر أول فيلم مصري يشارك في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة بمهرجان فينيسيا. وسيكون أول عروضه اليوم الجمعة 9 من سبتمبر، وسيتم عرضه ثلاث مرات، ومرة رابعة يوم السبت ١٠ من سبتمبر.

ويعد فيلم "صاحبتي" أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما، وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج هما: "يوكو وياسمينا"، وهو فيلم روائي قصير والثاني وثائقي بعنوان "هدية من الماضي" وحقق نجاحا جماهيريا ملحوظا إذ استمر عرضه في صالات السينما لأكثر من ٦ أسابيع.

وتعتبر كوثر من الأعضاء المؤسسين لمجموعة "راويات" التي تضم مجموعة كبيرة من المخرجات من أنحاء الشرق الأوسط، وإلى جانب عملها كمخرجة تعمل أيضا في إنتاج وتنفيذ الإعلانات والمسلسلات القصيرة.

."صاحبتى" ينتمي لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته ١٧ دقيقة، واشتركت كوثر في كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفي الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج خالد مرعي، وهو إنتاج وتمويل كوثر يونس.

ويوجد معها كمنتج مشارك محمد العمدة الذي شارك من قبل في إنتاج فيلم "ستموت في العشرين" الحائز على أسد المستقبل لأفضل فيلم أول لمخرجه أمجد أبو العلاء في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.