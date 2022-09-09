"ديزني+" تعلن عن عرضها فيلم "bts permission to dance"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة ديزني+ عن بدء عرض فيلم الحفل الموسيقي الشهير "bts permission to dance"، من إنتاج "21st century pop icons"، بمناسبة يوم ديزني+.

الفيلم يضم أداء استثنائي لنخبة من النجوم العالميين خلال حفل موسيقي بعنوان "بي تي إس: بيرمشن تو دانس أون ستايج"، ومقطع فيديو تشويقي مميز للمسلسل الأصلي "أندر" من إنتاج شركة "لوكاس فيلم"، وذلك عبر منصتها الترفيهية في مصر ومختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستعرض فيلم "بي تي إس: بيرمشن تو دانس أون ستايج" لقطات من الأداء الحيّ خلال الحفل الموسيقي الذي أحيته فرقة "بي تي إس" في لوس أنجلوس في ملعب "صوفي" في أواخر عام 2021 (27 – 28 نوفمبر و1 – 2 ديسمبر). ويركّز على الأداء الحي للحفل الموسيقي على المسرح ويتضمّن أداء الفرقة الموسيقية لثلاثة من أغانيها الأكثر شهرةً والمرشّحة لجوائز "جرامي"، وهي "داينامايت" و"باتر" و"بيرمشن تو دانس".

يذكر أنّ اسم الفرقة "بي تي إس" هو اختصار لكلمتين كوريتين "بانغتان سونيوندان" تعنيان "ما وراء الكواليس"، وهي فرقة تضمّ مجموعة شباب من كوريا الجنوبية والتي نجحت في أسر قلوب الملايين من المعجبين حول العالم منذ ظهورها للمرة الأولى في يونيو 2013.

أعضاء هذه الفرقة هم "آر إم" و"جين" و"سوجا" و"جاي هوب" و"جيمين" و"ڨي" و"جانغ كوك". الفيلم من إنتاج شركة "HYBE" الترفيهية وبالاشتراك مع كل من "a Den of Thieves production" و"Borderless Films".

أما المسلسل الأصلي "أندر" الذي سيبدأ عرضه على منصة ديزني+ في 21 سبتمبر، فسوف يبدأ عرضه في المرحلة الأولى بثلاث حلقات تلقي الضوء على منظور مختلف وجديد، مع التركيز بشكل خاص على مغامرات كاسيان أندر وسعيه الدؤوب لإحداث فرق حقيقي في عالمه. ويسرد هذا المسلسل أحداث التمرّد المتزايدة للانقلاب على الإمبراطورية وتأثير تلك الأحداث على الأفراد والكواكب. فالمسلسل يعكس حقبة محفوفة بالمخاطر والخداع والمؤامرات، حيث ينطلق كاسيان أندر في رحلته المصيريّة التي سرعان ما سيتحوّل من خلالها إلى بطل متمرد.

يؤدي الممثل دييغو لونا من جديد دور كاسيان أندر وينضمّ إليه في فريق التمثيل كلّ من جينيفيف أورايلي وستيلان سكارسغارد وأدريا أرجونا ودينيز جو وكايل سولير وفيونا شو. أما المنتجون التنفيذيون، فهم كاثلين كينيدي وتوني جيلروي وسان وولنبرغ ودييغو لونا وميشيل رجوان. وقد شارك توني جيلروي أيضاً في ابتكار محتوى هذا المسلسل وإخراجه.