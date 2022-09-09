"بيكتبوا كلام غريب".. إيمي سمير غانم تُحذر من صفحة مزيفة على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حذرت الفنانة إيمي سمير غانم، من صفحة مزيفة تحمل اسمها على"فيسبوك" وتتحدث بلسانها.

ونشرت إيمي، الصفحة المزيفة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ده مش أنا، دي صفحة مزيفة في الفيسبوك والناس بتصدق أنه أنا، وللأسف بيكتبوا كلام غريب عن لساني وأنا ماليش في السكة دي أصلا.. اعملوا بلوك للصفحة دي من فيسبوك.. شكرا".

وكان آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، المسلسل الإذاعي "اتنين في واحد" بطولة: دياب، أشرف زكي، وعدد من الفنانين.

وحققت إيمي نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عرض 2019، بطولة الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة.