شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يحيي حفلا ثانيا في دمشق بعد المشادات والطوابير على التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شباك تذاكر حفل هاني شاكر في أوبرا دمشق تزاحما كبيرا، واشتكى بعض من الجمهور من الطوابير والتدافع على شراء التذاكر، الأمر الذي جعل العديد من وسائل الإعلام السورية تسلط الضوء على هذه الحالة، ولم يخلو الأمر من اتهامات بسوء التنظيم والفوضى.

ويبدو أن انتقادات الجمهور دفعت مسؤولي دار أوبرا دمشق إلى الإعلان عن حفل ثاني لأمير الغناء العربي يوم 16 سبتمبر، إذ قالت في بيان إعلامي نشرته عبر حسابها بموقع فيس بوك: جمهورنا الكريم نظرا للإقبال الكبير على حفل الفنان هاني شاكر وبدعم من الجالية السورية في مصر وجمعية الصداقة المصرية السورية تعلن الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون عن إقامة حفل ثان يوم الجمعة 16 سبتمبر.

ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا ضخما على مسرح أوبرا دمشق بسوريا يوم 15 سبتمبر الجاري، وسوف يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، منها: نسيانك صعب، علي الضحكاية، وعد منى، مشتريكى، وغيرها من الأغاني.

ونشر الفنان هاني شاكر صور لجمهوره في سوريا وهو مقبل بشكل كبير على شراء تذاكر الحفل، وعلق على الصور قائلًا: "تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل امير الغناء العربي في دار اوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب علي هذا الاقبال الرائع وهذا الحب الكبير".

يشار إلى أن هاني شاكر أحيا مؤخرا حفلا جماهيريا كبيرا، ضمن حفلات مهرجان القلعة، تفاعل فيه جمهوره مع أغانيه التي قدمها ومنها أغنية "علي الضحكاية"، وعلق هاني شاكر على نجاح الحفل وتصدره التريند بعدها: الجمهور المصرى الجميل البسيط هو السبب وبكون مبسوط وأنا وسطهم وكل الشكر لوزارة الثقافة التى تتبنى مهرجان القلعة، والذى أظهر حبه للموسيقى الحلوة والصوت الحلو، وجسمى قشعر من حفاوة استقبال الجمهور ومدى الحب.