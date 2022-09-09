شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "أعمل ايه؟" قبل عرضه غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى البوسترات الدعائية الخاصة بأبطال مسلسل "أعمل إيه؟" المقرر انطلاق عرضه على قناة dmc غدا السبت الساعة 8 مساء، حيث تصدر كل بطل من أبطال العمل بوستراً منفرداً، وذلك ضمن عمليات الدعاية التي أطلقتها الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية، والتي بدأت بطرح البرومو ثم البوسترات الرسمية.

ويعرض مسلسل "أعمل ايه؟" على قناة dmc لساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 3 ظهراً، كما ينطلق المسلسل على dmc دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "أعمل إيه؟" مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أما خالد الصاوى فانتهى مؤخراً من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" الذى يشاركه البطولة بيومي فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.



البوستر الرسمى الاول لمسلسل اعمل ايه



البوستر الرسمى الثانى لمسلسل اعمل ايه



خالد الصاوى



صابرين



دنيا المصرى



طارق عبد العزيز



محمد مهران



ندى بسيونى



صبرى عبد المنعم



نور ايهاب

نهال عنبر



احمد جمال سعيد



الحان المهدى



الطفلة بيلار أحمد سامى



ايمى الجندى



هناء الشوربجى



وردشان مجدى