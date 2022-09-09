شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تزعم إعجاب ليوناردو دى كابريو بـ جيجى حديد.. وعارضة الأزياء لم تهتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم ربط النجم العالمى ليوناردو دى كابريو بشكل عاطفى مع عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مزاعم بوجود علاقة عاطفية بين الثنائى الشهير، وعلى الرغم من أن المعجبين أشاروا بشدة على الإنترنت إلى أن النجم الفائز بجائزة الأوسكار لا يواعد النساء فوق سن 25، لكن يأتى الاقتران غير المحتمل بين ليو، 47 عامًا، وجيجى، 27 عامًا، بعد انفصاله عن كاميلا مورونى بعد فترة وجيزة من بلوغها سن 25 عامًا، حيث تواعدا لمدة أربع سنوات.

وفى هذا الصدد، يقول تقرير من Us Weekly "لقد وضع ليو نصب عينيه جيجى، لكنها لم تظهر أى اهتمام"، وحسب ما نشره موقع ديلى ميل، "إنهم أصدقاء، لكنها لا تريد أن تكون فى علاقة معه فى الوقت الحالى".

وفى السياق ذاته، يشار إلى أن جيجى حديد تجاهلت الأخبار التى تؤكد ارتباطها بالممثل العالمى ليوناردو دى كابريو مؤخراً، بعد انفصال الأخير عن صديقته السابقة كاميلا مورنو، وذلك بعدما التقطت لها عدة صور أثناء سيرها بمفردها فى شوارع مدينة نيويورك وفقاً لما ذكره تقرير لـ ديلى ميل مؤخراً.

وأضاف التقرير أن جيجى حديد الذى خمن كثيرون أنها صديقة ليوناردو الجديدة لتضاف إلى قائمة الجميلات اللاتى ارتبطن بالممثل الشهير لم تهتم بتأكيد الخبر أو نفيه، كما ذكر التقرير أن تلك الاخبار قد تكون محض افتراءات واشاعات فقط لن تحسم حقيقتها خلال الفترة الجارية.