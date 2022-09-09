شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تحذر من صفحة مزيفة تحمل اسمها على الفيس بوك: اعملوا بلوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليست المرة الأولى التي تُنشئ صفحات مزيفة باسمها حيث، حذرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع "انستجرام" من صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسمها، ونشرت إيمى سمير غانم الحساب المزيف وعلقت عليه قائلة، "ده مش أنا، دى صفحة مزيفة فى فيس بوك، والناس بتصدق إنه أنا وللأسف بيكتبوا كلام غريب على لساني، وأنا ماليش فى السكة دى أصلًا.. اعملوا بلوك للصفحة دى من فيس بوك".



ايمي سمير غانم

وكانت الفنانة إيمى سمير غانم، كشفت عن صور جديدة لها، حيث ظهرت بإطلاله صيفية على البحر برفقة الفنان هشام ماجد وعدد من أصدقائها، وبدت إيمى فى محاولة للاستمتاع بحياتها قبل انتهاء فصل الصيف.

ايمي سمير غانم برفقة صديقتها

ايمي سمير غانم وهشام ماجد واصدقائها

ايمي سمير غانم علي البحر برفقة صديقاتها

ايمي سمير غانم في اطلاله صيفية

ايمي سمير غانم وصديقاتها

ايمي سمير غانم

وكانت النجمة إيمى سمير غانم أعربت - فى وقت سابق - عن حنينها واشتياقها لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها دائما تتذكرهم.

ونشرت إيمي، صورة لوالديها الراحلين، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: "بابي ومامي بفكر فيكوا ليل نهار، بحبكوا للابد و في قلبي و صوتكوا في وداني و صورتكم قدام عيني وأنا صاحية و أنا نائمة الله يرحمكم و يصبر قلبي لغاية ما أشوفكم تاني إن شاء الله".