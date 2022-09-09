شكرا لقرائتكم خبر عن على الالفى يحيى حفلاً غنائيًا 16سبتمبر الجارى على مسرح الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب على الالفى حفلا غنائيا يوم الجمعه الموافق 16 سبتمبر المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس بمصاحبة فرقة نجوم مصرية بقيادة المايسترو مصطفى مهدى وذلك فى إطار حفلات دار الأوبرا المصرية، والفرقة تضم كل من المطربين ياسرالعشرى وآيه سلطان وحنان عصام وايناس عامر وحمادة المنسى ورنا حسام ويبدأ الحفل الساعه 8 مساء ، ومن المقرر أن يقدم علي الألفي مجموعة من أشهر أغانيه مثل "غنوه حب" و"مش لازم" و "متنفعلكش" و"وراء كل باب" وغيرهم



بوستر الحفل

يذكر أن على الألفى بدأ مشواره الفنى منذ حوالى 12 عاما، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللى سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة رأى الفنان علي الألفي أنه أضاع سنوات من عمره بسبب استغراقه في دراسة الهندسة والعمل بها طوال 8 سنوات.أضاف "الألفي" خلال حواره إلى برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC" أنه قرر مطاردة حلمه بعدما تحدث إلى والده وأخبره أنه لم يحقق حلمه بعد، وإن ما فعله من دراسة وعمل كان إرضاءً لأبيه.كما فاجئ الفنان علي الألفي الفنانة منى عبدالغني بأداء أغنية قديمة من أغانيها، وهو ما ردت عليه الفنانة ضاحكة: "هتقولي مكنتش اتولدت"و كشف الفنان عن تجربته القاسية مع الاكتئاب ووصول وزنه إلى 140 كيلو جرام، حيث اضطر لعمل عملية تكميم معدة حتى يتمكن من استعادة وزنه السابق. وأكد أنه غير محدود في العلاقة العاطفية وأنه لم ينجح في قصة حبه لأسباب عدة ولكنه يؤمن دائمًا بالنصيب والقدر.