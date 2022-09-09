شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس عن Ticket for Paradis: الجمهور لا يقدر الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الممثلة جوليا روبرتس بفيلم جديد هذا العام بعنوان Ticket for Paradisويصنف تحت فئة الأفلام الرومانسية الكوميدية، وقالت النجمة عنه لـ variety إنها تتمنى أن يقدر الجمهور عملها المقبل.

وسبق أن شاركت جوليا روبرتس في عدد من الأفلام الرومانسية الكوميدية ومنها Pretty Woman الذي صدر عام 1990 و فيلم Notting Hill عام 1999 و فيلم My Best Friend’s Wedding 1997.

وصرحت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار لـ صحيفة نيويورك تايمز بأنها تؤمن أن رواد السينما لا يقدرون الأعمال التي تصنف تحت فئة الرومانسي الكوميدي ولا يقدرون المجهود المبذول فيها.

و قالت روبرتس "أنا احب هذا النوع من الأفلام واعتقد أنه من الصعب أن يقوم احد بتأدية دور في هذا النوع من الأفلام، ولكن كيف يمكنك أن تقدم كل ما عندك وانت متوقع ما الذي سيحظى به هذا العمل رغم كونه خفيف على قلب المشاهدين!"

وكان أخر دور بطولة حصلت عليه روبرتس في هذا النوع من الأفلام American Sweethearts الذي صدر عام 2001،وقالت روبرتس أن ما جعلها بعيدا عن الأضواء الفترة الأخيرة هو عدم اتاحة سيناريوهات جيدة للعمل عليها.

ويتناول فيلم " Ticket to Paradise" قصة الثنائي جورجيا (روبرتس) و ديفيد (جورج كلوني) المنفصلان و يعودان مرة أخرى معا حتى يمنع زواج ابنتهما و ستطرح شركة " Universal Pictures" الفيلم في 21 من أكتوبر القادم في دور العرض.