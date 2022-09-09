شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى شبرامنت من أجل " ع الزيرو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان محمد رمضان حاليا عدد من مشاهد فيلمه الجديد " ع الزيرو " داخل إحدى فيلات بمنطقة شبرامنت، ويجسد محمد رمضان شخصية "دراجون" شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح "دراجون" واحد من الأغنياء، ليدخل فى تجارة الأعضاء البشرية، حيث يتطرق الفيلم إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لـ4 سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتالى في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء سواء بتقديم أغنيات جديدة أو إحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017.

من ناحية أخرى، يعقد المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان جلسات عمل مكثفة من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسليهما "العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، وهو قصة محمد سامى وسيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، حيث انتهى محمد سامى من كتابة أغلب حلقات المسلسل.

ورشح المخرج محمد سامى عددا من الأبطال سيتم التعاقد معهم من قبل شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدى، وسيتم الإعلان عن أسمائهم الفترة المقبلة، مع الإعلان عن التحضيرات المبدئية للعمل، كما انتهى سامى من معاينة جميع أماكن التصوير، حيث من المقرر البدء فى تصوير المسلسل الشهر المقبل عقب الانتهاء من كل تفاصيل المسلسل.

محمد رمضان قدم مسلسل "المشوار" العام الماضى، وشارك في بطولته كل من دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، وندى موسى، أحمد صفوت، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد ياسني وحسام على، وإنتاج ميديا هب.