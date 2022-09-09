عمرو يوسف في فيديو جديد لـ"وعد إبليس": "بعت روحي عشان روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل أيام من انطلاق عرض حلقات مسلسله الجديد "وعد إبليس"، شارك النجم عمرو يوسف جمهوره ومتابعي صفحته الرسمي على موقع فيسبوك.

ونشر عمرو تيزر جديد للعمل الذي من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP ومجموعة MBC، ويظهر في الفيديو بنسختين للشخصية، وهو يردد "أنا بعت روحي عشان روحي.. مكانش فيه طريقة تانية".

المسلسل من المقرر انطلاق عرضه في 16 سبتمبر، وكشف عمرو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن البرومو الرسمي له، والذي ضم لقطات رومانسية تجمع الشخصية التي يقدمها "إبراهيم" بزوجته وتلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد.

ويكتشف إبراهيم حمل زوجته ولكن قبل أن تكمل سعادتهما، تظهر حقيقة أخرى أمامهما وهي أنها تعاني من ورم في جذع المخ من الدرجة الرابعة، ليبدأ صراعا للحفاظ عليها مهما كان الثمن الذي سيدفعه، حتى لو اضطر لبيع روحه مقابل "وعد إبليس".

ضم البرومو أيضا لقطات للفنان فتحي عبدالوهاب، وظهر قائلا "أنا لا دكتور ولا شيخ بس أنا الوحيد اللي يقدر يساعدك بس هتقدر تدفع التكاليف"، كذلك تظهر الفنانة نيللي كريم موجهة حديثها لإبراهيم " كل ما العلامة تكبر روحك بتعتم أكتر"، ونشاهد أشباحا وأرواحا شريرة وظواهر خارقة، وعقد يتم التوقيع عليه مقابل بيع الروح.

المسلسل تقع أحداثه في 6 حلقات، بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، محمد إبراهيم يسري، أحمد مجدي، مراد مكرم، ويضم عددا من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم.