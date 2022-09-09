شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الموسم الثانى من The Mysterious Benedict Society أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الموسم الثانى من مسلسل The Mysterious Benedict Society، بداية من يوم 26 أكتوبر المقبل، على منصة ديزنى بلس، وذلك بعد النجاح الذى حققه الموسم الأول الذى طرح في 25 يونيو من العام الماضى 2021، وانتهى عرضه في 6 أغسطس من نفس العام بعد طرح 8 حلقات بالتتابع.



The Mysterious Benedict Society

وكشفت منصة ديزنى بلس عن أول بوستر رسمي للموسم الثانى من The Mysterious Benedict Society، ويقوم ببطولة العمل كل من توني هيل، وكريستين شال، ومعاميا بوافو، ورايان هيرست، وجيا ساندو، وميستيك إنشو، وسيث بي كار، وإيمي دي أوليفيرا، ومارتا كيسلر.

استنادًا إلى سلسلة كتب YA الأكثرمبيعًا من تأليف Trenton Lee Stewart، يدورالموسم الثاني من "The Mysterious Benedict Society" حيث يجتمع فريق من أربعة أيتام بعد عام من مهمتهم الأولى، عندما تم تجميعهم من قبل السيد Benedict لإحباط "الطوارئ" الشائنة التي أنشأها شقيق بنديكت التوأم الدكتور Curtain، ولكن الآن يجب عليهم أن يشرعوا في رحلة محفوفة بالمخاطر من جديد، وذلك بالاعتماد على الذكاء والفكر والتعاطف لمحاولة إيقاف Curtain وهو ينتقل إلى استراتيجية جديدة لها آثار عالمية.

وتدور قصة مسلسل The Mysterious Benedict Society حول أربعة أيتام صغار وموهوبين، وهم رينارد مولدون (إنشو)، وممثلة السيرك كيت ويثرال (ديوليفيرا)، وكونستانس كونترياري (كيسلر)، وبطل عرض المسابقات جورج "ستيكي" واشنطن (كار).

وبعد الفوز في مسابقة للمنح الدراسية، يتم تجنيد الأطفال من قبل السيد بنديكت (هيل) الغريب في مهمة خطيرةلإنقاذ العالم من أزمة عالمية تعرف باسم الطوارئ، ومع ذلك، سرعان ما يتعلم الأيتام أن الأشياء ليست كما تبدو.