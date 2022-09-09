شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "جامعة المشاغبين " لـ بيومى فؤاد وسليمان عيد 14سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير الى السعودية ابطال المسرحية الجديدة" جامعة المشاغبين " للعرض هناك على مسرح محمد العلى بالرياض من 14 سبتمبر الجارى الى 17 والمسرحية بطولة بيومى فؤاد وسليمان عيد وشيماء سيف ومصطفى خاطر وإيمان السيد واوس اوس وإخراج محمد اوتاكا وذلك ضمن موسم الرياض الترفيهى



البوستر الدعائى للمسرحية

يذكر أن بدأ بيومى فؤاد قام مؤخرا بتصوير المشاهد الأولى داخل فيلا على طريق إسكندرية الصحراوي، من فيلمه الجديد "سنة أولى خطف"

وتدورأحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدى اجتماعي، مشيرا إلى أن العمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، الا ان افرادها يلجؤون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

يشار إلى ان فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.