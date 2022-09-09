فن ومشاهير

اليوم بدء أولى حلقات برنامج " نص تون " على تليفزيون الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض أولى حلقات برنامج " نص تون "  على تليفزيون "الخليج 365 "  مساء اليوم" الجمعه " الموافق 9 سبتمبر،  ويقدمه الصحفى عادل عبد الله وضيف الحلقة الموزع الموسيقى ومهندس الصوت الفنان أمير محروس  في حوار جرىء جدا يتحدث فيه عن تعاونه مع عدد من أبرز نجوم الوسط الغنائى النجوم الكبار محمد منير وعمرو دياب وتامر حسنى وغيرهم من نجوم الطرب في الوطن العربى، كما يكشف أهم العقبات التي تعرض لها أثناء مشواره الموسيقى ، وأيضا يتحدث عن المنتج نصرمحروس وماذا يمثل بالنسبة له

 

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أمير ووالده الراحل محروس عبد المسيح 

 

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 اميروالصحفى عادل عبد الله

 

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 امير والهضبة

وفى اللقاء تحدث الموزع الموسيقى أمير محروس عن الفترة التي شعر فيها بنجوميتة وماذا حدث له وكيف خرج من تلك المحنة الصعبة  وهو أحد أبناء المنتج الكبير الراحل محروس عبد المسيح وشقيق  كل من نصر وهانى وأميرة ونرمين محروس ويعتبر من أحد نجوم التوزيع الموسيقى في مصر

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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