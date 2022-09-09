توني كاسيلا عن "المسرح التجريبي": أتمنى وجود هذا الاهتمام بالمهرجانات الفنية في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

قدم الفنان الإسباني توني كاسيلا ورشة "المسرح الإيمائي"GESTURAL THEATER WORKSHOP" ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 29، الذي اختتمت فعالياته الخميس، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.

وخلال الورشة تعرف المتدربون علي أهم ما يميز المسرح الإيمائي بشرح القصة سواء باستخدام الكلمات أو بدونها اعتمادًا على الجسد وتجسيد المشاهد، كما تم تعريف المشاركين على مجموعة من الفنون الأدائية مثل البانتوميم، فنون المهرج، المسرح الحركي وخلافه .

أكد الفنان توني كاسيلا على أهمية الاستفادة من المسرح الإيمائي للوصول لأكبر عدد من الجمهور دون التقيد بعائق اللغة قائلا: "نبع اهتمامي بهذا النوع من الفن لأن بلدي تتنوع فيها اللغات ما بين الإسبانية والكاتالانية والباسك لذلك سعيت لتقديم مسرحيات تصل لمساحة عريضة من الجمهور، وعند تنفيذ هذه التجربة نجحت بالفعل".

وأضاف: "واستطعنا السفر لعدة دول أوروبية وإفريقية وعرضنا أعمالنا المسرحية فى بلدان مختلفة، لتتناول المسرحيات قضايا متنوعة أهمها حقوق المرأة التى يسلبها الرجل فى بعض المجتمعات وخاصة الذى عايشته فى إسبانيا وكذلك لمس قضايا أصحاب الإعاقات والأمراض مثل الزهايمر والتوحد، ونتناولها بشكل مبسط حتى تصل لكل الجمهور دون مبالغة".

وحول مشاركته بالمهرجان قال: "هذه ليست المرة الأولى لي فى مصر، شاركت هذا العام في ثلاث مهرجانات مختلفة ما بين القاهرة والاسكندرية والأقصر بأعمال مسرحية وورش فنية وكان آخرها هذا المهرجان، ولقد وجدت فنانين مبدعين لدرجة عالية جدا، واهتمام كبير للقائمين على المهرجان بإزالة كافة العقبات حتى يتعلم الجيل الجديد على يد المحترفين خلال المهرجان".

وأضاف: " أتمنى لو يحدث مثل هذه الفعاليات بهذا الاهتمام فى إسبانيا، فرغم أننا نملك المال لكنه لا يوظف فى خدمة الفنون، بل للأسف إذا أراد فنان المشاركة فى مثل هذه الفعاليات لابد أن يدفع الكثير من المال، كما أنه لا تقدم ورش فنية أو عروض مسرحية بالمجان في أي من المهرجانات لدينا".

وحول الورشة أكد "كاسيلا"، أنه لا يحتاج الممثل لتفاصيل عدة حتى تصل فكرته للمتلقي بل من الممكن حركة أو لمسة بسيطة توصل المعنى قائلا: "هذا هو ما تدربوا عليه، وأرى أن هذه التدريبات تزيد الثقة بالنفس وتضيف أداة من ضمن الأدوات ليخرج عمل فني، ويعد اكتشاف أداة الجسد والنظر له بنظره مختلفة، وكيفية تطويره للتفاعل مع المساحة المحيطة لتوصيل الحالة".

واختتم "كاسيلا" حديثه بنصيحة لشباب الفنانين قائلا: "لا تعتمد فقط على الكلمة وكأن الجسد ميت، هذه النصيحة أول كلمة طلبتها من المتدربين والذين بالتبعية تفاجأوا بتدريبهم دون الحاجة إلى استخدام الكلمات بل الاعتماد الأكبر يكون على إيماءات الجسد والشعور به وكيفية تطويره عبر التدريبات ليوصل كافة المشاعر والأفكار دون الحاجة للكلمات".