رمضان 2023.. ياسمين رئيس شهرزاد "ألف ليلة وليلة" و"بابا المجال" يجمعها بمصطفى شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على المشاركة في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2023، لتقدم من خلاله شخصية شهرزاد، وتقف أمام الفنان ياسر جلال.

ياسمين سبق وأعلنت أنها انضمت لفريق عمل مسلسل "بابا المجال" الذي يجمعها من جديد مع الفنان مصطفى شعبان، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2023، بعد مشاركتهما في رمضان 2021 بمسلسل "ملوك الجدعنة".

مسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج ميديا هب – سعدي جوهر – وشركة أروما، ومن المقرر الكشف عن باقي طاقم العمل خلال الفترة المُقبلة.

ويشارك ياسمين رئيس ومصطفى شعبان في بطولة مسلسل بابا المجال النجوم سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

كما تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيلمها المقبل أنا لحبيبي والذي تتصدر بطولته، ويشاركها محمد الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي.

وقد انطلق مؤخرًا فيلم خطة مازنجر بطولة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.