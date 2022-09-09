"تركت إرثا عظيما".. كيف نعت يسرا الملكة إليزابيث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت النجمة الكبيرة يسرا، الملكة إليزابيث الثانية، التي رحلت عن عالمنا مساء الخميس عن عمر ناهز الـ 96 عاما.

ونشرت يسرا، صورة الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "للأسف فقد عالمنا اليوم ملكة عظيمة تركت ورائها إرثاً عظيماً .. رحمها الله".

وأعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك المملكة المتحدة خدمة في بالمورال عن عمر ناهز الـ 96 عامًا ، بعد أن حكمت لمدة 70 عامًا.

كما أعلن القصر عن نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى لندن يوم الجمعة 9 سبتمبر.

يخلف الأمير تشارلز الملكة إليزابيث ملكا لبريطانيا، بعد إعلان وفاتها عن عمر 96 عاما.