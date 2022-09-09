شكرا لقرائتكم خبر عن كلثوميات تبدأ موسمها الفنى بمعهد الموسيقى العربية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية فى موسمها الفنى الجديد 2022 -2023 سلسلة كلثوميات حفلا غنائيا يحمل اسم "كلثوميات" بقيادة المايسترو صلاح غباشى ، مساء بعد غد الاحد على مسرح معهد الموسيقى العربية فى تمام الساعة الثامنة مساءً بمشاركة كل من غاده آدم ورحاب عمر ويتضمن باقة مختارة من أجمل أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها سيرة الحب - بعيد عنك لـ بليغ حمدي , الأطلال - حيرت قلبي لـ رياض السنباطى ".



غادة ادم غادة ادم



رحاب عمر رحاب عمر



صلاح غباشى صلاح غباشى

وكانت قد أقامت دار الأوبرا المصرية حفلها تحت اسم كلثوميات في يونيو الماضي ، تخليدا لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، على مسرح معهد الموسيقي العربية، وأحيته فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.وتضمن البرنامج عددا من أشهر أعمال أم كلثوم التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، منها: "اسأل روحك" لـ محمد الموجى، "سيرة الحب" لـ بليغ حمدى، "القلب يعشق" - "دليلى احتار" لـ رياض السنباطى أداء غادة آدم ورحاب عمر.

جدير بالذكر أن حفلات كلثوميات تأتى تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وضمن جهود الأوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى