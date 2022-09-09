شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "نحنوح" لدنيا سمير غانم تتخطى الـ4 ملايين مشاهدة بعد ساعات من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة دنيا سمير غانم منذ ساعات فيديو كليب أحدث أغانيها والتي تاتي بعنوان "نحنوح" عبر قناتها على تطبيق "التيك توك"، وظهرت خلال الفيديو كليب بإطلالة مبهجة وحرصت على تقديم عدد من الحركات الاستعراضية داخل الأغنية.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها وحصدت العديد من الإشادات من قبل الجمهور، كما تخطت مشاهدات الفيديو كليب الـ 4 ملايين مشاهدة خلال 5 ساعات فقط من طرحها.

وكانت دنيا سمير غانم روجت للأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حينما نشرت البوستر الرسمي للأغنية وعلقت عليه قائلة: "انتظروا اغنيتي الجديدة نحنوح، على تيك توك الساعة 8 مساءً".

وكانت اخر أعمال دنيا سمير غانم فيلم تسليم أهالي الذي يعرض في السينمات المختلفة خلال الفترة الحالية، واقترب من تحقيق 25 مليون جنيه، كما يشاركها بطولته كل من هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويتناول العمل قصة حب بين بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومي فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.