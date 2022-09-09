شكرا لقرائتكم خبر عن فيه متعة وغناء.. صابرين تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "أعمل أي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صابرين تفاصيل مشاركتها في مسلسل "أعمل أي" الذي يعرض السبت المقبل عبر شاشة قنوات DMC برفقة الفنان خالد الصاوي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC” إنها تجسد دور مديرة مدرسة وأم لأربع فتيات، يواجهون معهم العديد من المشكلات كما يجسد الفنان خالد الصاوي دور زوجها وهو مهندس في الإذاعة المصرية، مشيرة ان فريق العمل يواصل تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال الفترة الحالية.

كما تابعت: "المسلسل لايت كوميدي، مسلسل اجتماعي عبارة عن حواديت كل 3 أيام مع أسرة حدوتة معينة، والتيم لذيذ جدا، والاستاذ، محمد الحناوي كاتب القصة حلو أوي والمسلسل فيه متعة وغناء، ومصري 100%".

وعن تعاونها مع الفنان خالد الصاوي، أوضحت: "خالد التعاون معاه حاجة لذيذة جدا، فهو من مدرسة التلقائية وممثل عظيم وكبير وعشرة عمر، يارب الحب اللي بينا كلنا يطلع على الشاشة".