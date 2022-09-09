اليسا واحلام تنعيان الملكة اليزابيت الثانية

كتب امير فتحي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 02:47 صباحاً - علن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

وتم تنكيس أعلام قصر باكنجهام بعد الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، فيما تم تعليق إعلان الوفاة على بوابة القصر كما هو متعارف عليه.

وبحسب بيان قصر باكنجهام، فإنه سيتم نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى لندن غدا الجمعة.

وجاء في تغريدة نشرها حساب العائلة الملكية على تويتر تغريدة أعلن فيها وفاة الملكة قائلاً: ”توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم“.

وأضاف: ”سيبقى الملك والملكة القرينة في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا

وقد نعى عدد من نجوم العالم العربي الملكة اليزابيت الثانية وكان من بينهم الفنانة اللبنانية اليسا التي كتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “London brigde has fallen RIP QUEEN ELIZABETH”

كذلك كتبت الفنانة الاماراتية احلام: “الملكة اليزابيت May your soul rest in peace”