شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور بهاء سلطان بالإسكندرية يستقبله بالشوكولاتة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان بهاء سلطان حفله بالاسكندرية وسط حضور جماهير كبير، وقال للجمهور: "أنا بشكركم جدا ووجودكم النهاردة فوق راسى"، وقام بغناء "تعالى ادلعك"، كما قامت طفلة صغيرة بتقديم شوكولاتة له، فقام بتقبيل يدها كنوع من الشكر لها.

واختتم الفنان بهاء سلطان حفله بأغنيات قوم اقف وانت بتكلمني، أنا زعلتك في حاجة، الواد قلبه بيوجعه، وغيرها من الأغانى.

وأحيا المطرب بهاء سلطان حفلاً غنائيًا ضخمًا، مؤخرًا، ضمن حفلات موسم جدة، وقدم باقة من أروع أغانيه، حيث افتتح الحفل بأغنيه تعالى أدلعك، كما ملأ الجمهور قاعة المسرح ورددوا أغانى بهاء.وقدم سلطان عددًا كبيرًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق، وقدم أغانى قوم أقف، ياترى، ليالى طويلة، الواد قلبه بيوجعه، أنا مش هندم، أنا غلطان، ياللى بايع، وغيرها من الأغاني .

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان.