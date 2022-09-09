شكرا لقرائتكم خبر عن فستان جوليا روبرتس يثير إعجاب جورج كلونى وزوجته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الممثلة الشهيرة جوليا روبرتس الأنظار خلال العرض الخاص لفيلمها Ticket to Paradise في لندن، وذلك من خلال فستانها المميز، الذى أبهر امل كلوني وزوجها جورج كلوني، الذى يشارك في بطولة الفيلم بصحبة جوليا، .. وفقاً لما ذكرته تقارير المواقع الأجنبية وتحديداً الديلي ميل الذى رصد خلال عدة صور أكثر من لقطة ركزت على مدي اعجاب امل وزوجها بالفستان المميز، والعلامات التي تميزه.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلى فى رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالى، ولكن دفع قرار ليلى المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالى، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذى ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالى تقيم "رين" فى بالى لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفى أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلى، من المقرر طرح الفيلم بدور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلونى، بيلى لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكى.



زوجة جورج كلونى مبهورة بفستان جوليا



كلونى يشاور على الفستان