شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى لـ منى الشاذلى: أحضر لفيلم "شقو" وأتعاون مع أمير كرارة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، كشفت النجمة دينا الشربيني الكثير من تفاصيل عن حياتها الشخصية وأعمالها السينمائية والدرامية وأيضًا أعمالها القادمة، وصرّحت: "أستعد للمشاركة في موسم رمضان بمسلسل جديد يا رب يعجب الجمهور"، وتابعت: "فيلمي الجاي هو شقو مع النجم عمرو يوسف، وهيكون مشاركتي السينمائية الجاية"، كما أكدت دينا الشربيني أنها ستتعاون مع النجم أمير كرارة في عمل درامي قريبًا.

وتصدرت دينا الشربيني تريند جوجل وتويتر عقب انتهاء الحلقة، وعن التفاعل الذي تحصده على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت دينا الشربيني أنه لا يصح أن نحكم على الناس من المظاهر، وأن هناك الكثير التفاصيل والخبايا التي لا نعلمها عن ذلك الشخص، وصرّحت: "اتعلمت الفترة اللي فاتت أنى ممكن أبقى شايفة الناس من بره بس عمرك ما هتبقى عارفة إيه اللي حاصل جواه، واتعلمت ان ديما ربنا بيبقى شايلك الأحسن".

ولعبت دينا الشربيني الكثير من الألعاب في حلقتها مع منى الشاذلي من بينها لعبة الصندوق، لتكتشف وجود أرنب وباروكة، ولكنها ارتعبت عندما أدركت أن بداخل الصندوق قنفد، كما غنت أغنية برج الحوت للنجم عمرو دياب، وأكدت أنها لم تقم بأي عمليات تجميل من قبل، كما ردحت باللغة الفرنسية وسط تصفيق جمهور البرنامج.