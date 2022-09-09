شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث الثانية الأكثر تجسيدا على الشاشة فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة حكم قياسية غيّب الموت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بعد ساعات من إعلان وضعها تحت الإشراف الطبى وتجمع أسرتها حولها، وعانت فى الأشهر الأخيرة من مشاكل فى الحركة وقضت ليلة بالمستشفى فى أكتوبر الماضى، واضطرت بعدها لتقليص ارتباطاتها العامة. كان آخر ظهور علنى لها قبل رحيلها فى قلعة بالمورال باسكتلندا، حين التقت ليز تراس لتعيينها رئيسة جديدة للوزراء لتحتل بذلك المرتبة الـ15 بين رؤساء الوزراء الذين عينتهم الملكة طيلة سبعة عقود من حكمها.

العديد من الأعمال تناولت سيرة الملكة إِلِيزَابِيث الثَّانِية الملكة الدستورية لستة عشر دولة والمولودة في 21 أبريل عام 1926، ويأتي فيلم The Queen في مقدمة الأفلام التي تناولت جانبا من حياة الملكة إيزابيث الثانية، حيث ركز الفيلم على الأحداث المتلاحقة بعد وفاة الأميرة ديانا وأجادت النجمة هيلين ميرين تجسيد الدور شكلا وأداءً حتى تكاد تشعر أنها نسخة سينمائية من الملكة إليزابيث الحقيقية، ورشحت للعديد من الجوائز بسبب هذا الدور وحصلت على أكثر من جائزة منهم جائزتي الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل ممثلة والفيلم من إخراج ستيفن فريرز.

قدمت النجمة Sarah Gadon شخصية الملكة إليزابيث الثانية في فيلم A Royal Night Out والفيلم دار حول يوم السابع من مايو عام 1945، وهو يوم النصر الأوروبي الذي قبلت فيه قوات الحلفاء على نحو رسمي الاستسلام الكامل وغير المشروط (لألمانيا) النازية بعد هزيمتها القاسية خلال الحرب العالمية الثانية. وانضمت الأميرة اليزابيث التى أصبحت بعد ذلك الملكة الى شقيقتها (مارجريت) للمشاركة في الاحتفالات التي عمت البلاد في ظل ظروف مليئة بالإثارة والمخاطر والحب والفيلم إنتاج عام 2015 من إخراج جوليان جارولد، وتأليف تريفور دي سيلفا، وبطولة إميلي واتسون، روبرت ايفيريت.

كما قدمت النجمة العالمية Penelope Wilton شخصية الملكة إيزابيث في فيلم The BFG عام 2016 من إخراج ستيفن سبيلبرج، وتأليف رولد دال وميليسا ماسيسون، وبطولة بيل هادير، ريبيكا هول، بينيلوبى ويلتون، مارك رايلانس، روبى بانهايل، جيمنى كليمنت.

والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويحكي قصة عمالقة يقومون بالتهام الأطفال و يقوم الجيش البريطاني بقتلهم وفي النهاية تظهر فتاة تدعي صوفي على أحد النوافذ، تتجه صوفي والعملاق إلى قصر بيكنهام حيث توجد الملكة، ويبعثون الكابوس لتستيقظ الملكة وتجد "صوفي" مع خادمتها ماري، هنا تشرح صوفي لماري والملكة الأمر هي والعملاق، وتقوم الملكة بأمر الجنود للقضاء على آكلى اللحوم.

Claire Foy قدمت أيضا شخصية الملكة إيزابيث الثانية في مسلسل The Crown وهو ملحمة درامية ملكية عن حياة إليزابيث الثانية وناقش المسلسل مواقفها خلال السنوات الأولى من حكم الملكة بداية من التتويج، مرورا بالتضحية بالزواج المتوقّع بين شقيقتها الأميرة مارغريت (فانيسا كيربي) وقائد المجموعة بيتر تاونسند (بن مايلز)، وسعادتها، وبين أوامر الكنيسة، والفترة الضبابية في لندن في عام 1952 التي أنهت مسيرة تشرشل السياسية.

Helena Bonham Carter قدمت دور الملكة إليزابيث في فيلم (The King's Speech) وهو فيلم دراما تاريخي بريطاني من إنتاج عام 2010، إخراج توم هوبر، وبطولة كولين فيرث وهيلينا بونهام كارتر وجيفري راش ومايكل جامبون وغاي بيرس. الفيلم فاز بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو 2010، وفاز بأربع جوائز أوسكار من أصل 12 من بينها للأفضل فيلم وأفضل ممثل بدور رئيسي لكولين فيرث.