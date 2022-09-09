"نفايات بشرية".. كيف وصف راغب علامة المتنمرين على ميرفت أمين ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان راغب علامة، على التنمر الذي تعرضت له الفنانة الكبيرة ميرفت أمين عقب ظهورها في عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبدالخالق.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "نفايات بشرية يتنمرون على أميرة الشاشة ميرفت أمين، لا حول ولا قوة الا بالله.. هل هم يستطيعون الوصول الى كعب جزمتها لكي يتنمروا عليها من خلال حسابات مزورة.. ميرفت أمين دعيهم ينبحوا واضحكي. ضحكتك الجميلة تقتلهم. نحبك كثيراً".

الفنانة ميرفت أمين علقت على تداول صورتها أثناء حضورها عزاء المخرج علي عبد الخالق، حيث استنكرت بعض التعليقات التي تعرضت لتقدم عمرها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "بني آدم في عزاء هيبقى عامل إيه؟، ومعنديش رد على الناس اللي بتتكلم على شكل الفنانين وظهورهم في مناسبات العزاء، خليهم يسلوا نفسهم".

وتابعت: "لو البني آدم نفسه معندوش انضباط إنه هو يبطل التعليقات دي مهما قولتله مش هيبطل، مهما قولنا زي قلته يعني".

يذكر أن اسم وصور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ومنذ حضور ميرفت أمين، عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، مساء الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتحتل مكانة متقدمة في قوائم التريند عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهرت ميرفت أمين خلال مراسم العزاء، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.