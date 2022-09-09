زوج بوسي بعد أنباء انفصالهما: "متجوزتش عليها رجعت لأم ولادي" (تسجيل صوتي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في تسجيل صوتي له مع عرب وود، نشرته الصفحة الخاصة بالبرنامج على موقع انستجرام، أكد رجل الأعمال هشام ربيع، أنه عاد لأم أولاده منة محمد، مشيرا إلى أن علاقته بالمطربة بوسي جيدة.

وقال هشام عن عودته لزوجته الأولى "طبعا رجعتلها طبعا ودي أم ولادي، حاجة متعيبش حد مش عيب، متجوزتش على بوسي يعني، دي أم ولادي، موجودة من 15 سنة وعلاقتي ببوسي علاقة طيبة مفيش أي حاجة خالص بنا".

كانت المطربة بوسي، ردت على شائعات انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، ونشرت صورا لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها في أحضان زوجها وهو يطبع قبلة على خدها.

وكانت بوسي، تصدرت تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب تداول الصورة التي جمعت زوجها "هشام" وزوجته الأولى، بالتزامن مع حذف المطربة صورها مع زوجها، وإلغاء الزوج متابعة حسابها في موقع إنستجرام.

"مبروك الرجوع للحلوين" تحت هذا العنوان تداول رواد مواقع التواصل صورة تجمع مصفف الشعر هشام ربيع، وزوجته الأولى منة محمد.